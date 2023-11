Pri uvozu vozil naj bi utajili za dober milijon evrov davka

V nadaljevanju preberite:

»Ne morem priznati nečesa, česar nisem storil. Krivde ne priznavam,« je na vprašanje, ali prizna krivdo za kaznivo dejanje davčne zatajitve, ljubljanskemu sodniku Cirilu Keršmancu odgovoril razvpiti poslovnež Rok Furlan, nekdaj znan tudi kot »kralj betona«.

Furlan naj bi bil namreč član hudodelske združbe pod vodstvom Tomaža Stoparja. Ta naj bi, je že na prvem predobravnavnem naroku pojasnil državni tožilec Matija Hostnik, pri uvozu ter (pre)prodaji vozil utajila več kot milijon evrov davka na dodano vrednost ter še »vsaj 241.275 evrov od davka na motorna vozila.«

Furlan, zdaj zaposlen v podjetju Sektor Grad, kjer menda zasluži okoli 1500 evrov na mesec, je sodniku povedal, da nima premoženja. »Končal sem postopek osebnega stečaja,« je pojasnil. Sodnika je zanimalo tudi, ali je bil kdaj že obsojen, a je razložil, da ne. »Mislim pa, da sem še v enem postopku glede Stožic«. Kot je dodal njegov zagovornik odvetnik Stojan Zdolšek, je zadeva še v preiskavi.

Furlanu obtožnica očita, da je v združbi sodeloval med letoma 2017 in 2019, in sicer naj bi med drugim obvladoval več slamnatih družb, prek katerih so uvažali vozila. Celotna združba naj bi obvladovala več deset slamnatih družb, prek katerih je uvozila 115 vozil (od osebnih do tovornih) ter utajila davek na dodano vrednost (DDV) oziroma davek na motorna vozila (DMV).