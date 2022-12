Priča zdaj drugače o braslovških zemljiščih

Nekdanjemu braslovškemu županu Marku Balantu in nekdanjemu podžupanu Vinku Drči tožilstvo očita zlorabo položaja. Pri sprejemanju prostorskega reda občine naj bi namreč poskrbela, da so nezakonito spremenili namembnost kmetijskega zemljišča Vinka Drče v zazidljivo parcelo, ki jo je potem drago prodal podjetju Silco.

Braslovški občinski svet je februarja 2008 sprejel prostorski red in z njim 140 hektarjev kmetijskih zemljišč spremenil v 340 zazidljivih parcel, čeprav soglasja kmetijskega ministrstva za to ni bilo. Da vseh parcel ne smejo nameniti pozidavi, pa je napotoval tudi sklep ministrstva za okolje in prostor. Balant in Drča sta vse to vedela, pravi tožilstvo, ki Drči očita, da je svetnike nagovarjal, naj prostorski red sprejmejo, Balantu pa, da je vedel, da prostorski red ne sme biti sprejet, pa ga ni zadržal.

Po ugotovitvah tožilstva je imel Drča za to dober razlog. Že leta 2006 je namreč z lastnikom in direktorjem podjetja Silco Sašem Kronovškom sklenil predpogodbo za nakup zemljišča. To je bilo takrat še kmetijsko, v pogodbi je bilo zapisano, da bo zazidljivo do leta 2008. Drči je Kronovšek plačal tudi že več predujmov. Na koncu je za zemljišče odšel 154.000 evrov, s tem pa je Drča pridobil okoli 140.570 evrov več, kot je bilo zemljišče vredno, preden je postalo zazidljivo.

Balantu in Drči sodijo že tretjič. Prvič sta bila oproščena, drugič zadeva ni prišla do konca, ker so sodnico prestavili na drugo sodišče, pred mesecem dni se je začelo sojenje še v tretje, tako da zdaj ponovno zaslišujejo vse priče. Ta teden je spet pričal Kronovšek. Medtem ko je prej sam pojasnjeval, da mu je bilo rečeno, da bo parcela v dveh letih zazidljiva, je zdaj pričanje spremenil. Tokrat je povedal, da bi ga težko nekdo prepričal, da lahko podžupan uredi, da je zemljišče zazidljivo: »Vem, da se to ureja na državni ravni. Drča mi tega nikoli ni rekel.«

Ko ga je sodnica Maja Manček Šporin opomnila, da je tudi v zaznamku Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), da jim je povedal, da mu je Drča zagotovil, da bo parcela zazidljiva, pa je odgovoril: »Če nekemu pridejo v pisarno kriminalisti iz NPU z agresivnim pristopom, ga je strah.« Ko ga je sodnica spomnila, da je imel takrat ob sebi odvetnika, je odgovoril le: »Drča mi ni nikoli zagotavljal, da bo parcela zazidljiva. Zapis NPU je vzet iz konteksta.« Na tem širšem območju še danes stoji le Silcova stavba z dvema skladiščnima šotoroma in bencinska črpalka, drugo so kmetijska zemljišča.

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji teden z zaslišanjem prič.