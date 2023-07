Prijave kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v Sloveniji zelo redke

Letos mineva deset let, odkar je generalna skupščina Združenih narodov 30. julij razglasila za svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. V letošnjem letu so na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) sprožili kampanjo Pomagajmo vsaki žrtvi trgovine z ljudmi, ne prezrimo nobene.

»Otroci, ženske, migranti, begunci in notranje razseljene osebe so še posebej ranljivi za trgovino z ljudmi,« so zapisali pri MNZ in opozorili, da tveganje še povečujejo »globalna kriza, oboroženi konflikti, pandemije, gospodarska in družbena nestabilnost ter naravne nesreče«. Razmere izkoriščajo storilci, ki žrtvam obljubljajo boljše življenje v drugi državi, a namesto tega te dobijo le izkoriščanje in nasilje.

Urad Združenih narodov za droge in kriminal je v globalnem poročilu o trgovini z ljudmi za leto 2022 ugotovil, da se odziv kazenskega pravosodja na trgovino z ljudmi slabša. Stopnja odkrivanja kaznivih dejanj s tega področja se je leta 2020 zmanjšala za enajst odstotkov, število obsodb pa za kar 27 odstotkov. Združeni narodi zato pozivajo države, naj izboljšajo svoja prizadevanja v boju proti trgovini z ljudmi.

»V Sloveniji so žrtve najpogosteje izkoriščane zaradi prostitucije in spolnih zlorab, medtem ko so druge oblike izkoriščanja redkeje prepoznane,« so zapisali pri MNZ. Prijave kaznivih dejanj trgovine z ljudmi so v Sloveniji zelo redke, zato pozivajo državljane, naj takšne oblike izkoriščanja, če jih opazijo, nemudoma prijavijo policiji.

V Sloveniji vlada financira programe pomoči, ki jih izvajajo nevladne in humanitarne organizacije, izbrane na javnem razpisu za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Tako žrtvam nudijo krizno nastanitev za 30-dnevno obdobje, da si žrtev opomore in se znebi vpliva trgovcev z ljudmi ter se seznani z oblikami nadaljnjega programa njene oskrbe in možnostmi sodelovanja z državnimi organi, so spomnili.

V Sloveniji poteka tudi projekt reintegracija žrtev trgovine z ljudmi, ki žrtvam pomaga pri prvih korakih k njihovemu samostojnemu življenju brez nasilja, izkoriščanja in kršenja človekovih pravic. V letu 2022 je bilo v navedene programe vključenih 17 oseb, so navedli pri MNZ.

​Proti trgovini z ljudmi se bojuje tudi Karitas, ki izvaja preventivne delavnice na osnovnih in srednjih šolah, s katerimi otroke in mladostnike ozavešča o pasteh in nevarnostih trgovine z ljudmi. Trgovino z ljudmi preprečujejo tudi s krepitvijo podjetništva in vloge ranljivih kmečkih žensk v delih Slovenije in Srbije, aktivni pa so tudi v Južnem Sudanu in Libanonu.