Priprli Slovenca, ki naj bi ruskemu poslovnežu pomagal pri begu

Policisti so na območju Ljubljane v petek pridržali 39-letnega slovenskega državljana, enega izmed petih posameznikov, ki naj bi sodelovali pri pobegu ruskega poslovneža Artjoma Usa iz Italije v Rusijo, so poročanje medijev za portal 24ur.com potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Dežurni sodnik je zoper prijetega odredil hišni pripor.

Več podrobnosti o priprtem ni znanih, kot pa je decembra ob izdaji evropskega pripornega naloga za Usom in njegovimi pomočniki poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je bil edini slovenski državljan med obtoženci Matej Janežič.

Tožilstvo v Milanu je takrat izdalo nalog za peterico in Usa, ki je v ZDA obtožen zarote za prevaro ZDA, zarote za bančne prevare, pranje denarja, tihotapljenja nafte in drugih kršitev sankcij, uvedenih proti Rusiji.

Usa so oktobra 2022 aretirali v Milanu. Italijansko sodišče je nato lani odobrilo izročitev v ZDA, Us pa je naslednji dan pobegnil iz Italije z avtomobilom preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine v Srbijo, od koder naj bi odpotoval v Rusijo.

Na GPU so za 24ur.com potrdili, da so v petek na območju Ljubljane izsledili iskano osebo, zoper katero so italijanski pravosodni organi v začetku decembra razpisali tiralico. »Evropski nalog za prijetje in predajo, ki ga je vložilo tožilstvo v Milanu, je bil izdan zoper več oseb v povezavi s pobegom ruskega poslovneža marca lansko leto,« so zapisali na GPU.

Janežiča so privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil hišni pripor. Postopek njegove predaje Italiji je v pristojnosti pravosodnih organov obeh držav, so po navedbah portala še dodali na GPU.

Artjom Us, sin nekdanjega ruskega guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa je obtožen, da je kriminalne dejavnosti izvajal preko svojega podjetja s sedežem v Hamburgu.

ZDA trdijo, da je v Rusijo mimo sankcij spravil milijone sodov nafte iz Venezuele in občutljivo tehnološko opremo, ki se lahko uporabi za vojaške namene.