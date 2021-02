Prosil jih je celo, če se lahko poslovi od žene

V nadaljevanju preberite:

Tričlanski senat koprskega okrožnega sodišča je poslal v zapor 41-letnega Jasmina Kadunića iz Sežane in 32-letnega Muharema Brandića, ki sta z 31-letnim Postojnčanom Tadejem Kernom 29. maja lani izsiljevala in se na posebno surov in poniževalen način izživljala nad 37-letnim Koprčanom Danielom H. Žrtev je na predzadnji obravnavi pričala, da nikogar od četverice ne pozna, dolžna pa ni nikomur. Dejal je, da so ga tistega dne v bližini njegovega doma v koprskem starem mestnem jedru pričakali štirje moški.