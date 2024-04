Prvič pri njem našli kokain, zdaj še osem kilogramov ekstazija

S Policijske uprave Celje so pred dobrim mesecem poročali, da so tamkajšnji kriminalisti opravili hišno preiskavo pri moškem z območja Žalca in odkrili drogo. Z istim osumljencem so se ukvarjali tudi v teh dneh.

Konec marca je policistom prišlo na uho, da se 33-letnik ukvarja s prodajo prepovedanih drog. Potem ko so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo, so potrkali na njegova vrata. Izkazalo se je, da so se njihovi sumi potrdili, saj so pri hišni preiskavi našli in zasegli pol kilograma kokaina.

»Osumljenca smo s kazensko ovadbo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.

A to ni bilo vse. V nadaljevanju preiskave so celjski kriminalisti hišno preiskavo opravili še na območju Dobrne, v objektu, za katerega so ugotovili, da ga je uporabljal 33-letni osumljenec. »V objektu smo našli in zasegli nekaj manj kot osem kilogramov prepovedane droge ekstazi (MDMA).

Vrednost zasežene droge pri prodaji na drobno bi znašala okoli 75.000 evrov,« je sporočila Milena Trbulin. Osumljenca, ki je v priporu, bo tako doletela še ena ovadba zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do desetih let.