Ptujčan v goljufiji s kriptovalutami izgubil približno 100 tisoč evrov

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so prijeli dve prijavi glede goljufije s kriptovalutami. V enem primeru so občana iz okolice Ptuja oškodovali kar za približno 100 tisoč evrov, drugega z območja Središča ob Dravi pa za pet tisoč evrov.

Policisti so vse zato znova pozvali, naj bodo previdni pri tovrstnih vlaganjih. »Ne nasedajte obljubam o visokih zneskih, preverite ponudnika in ne dovolite neznancem nameščanja programa za oddaljen dostop,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem dodajajo, da naj bodo državljani pozorni na oglaševanja, ki hkrati ponujajo možnost zanesljivega, hitrega in visokega zaslužka; kombinacija varnega in visokega zaslužka je v poslovnem svetu nerealna.

Pred odločitvijo za morebitna vlaganja v kriptovalute je treba preveriti, ali je v ozadju produkta dejansko ponudnik naložbenih storitev ali pa gre samo za zlorabo imena oziroma za izmišljenega ponudnika. Še posebej je treba biti pozoren pri investicijah, ki se izvajajo na način, da ponudnik oziroma njihov osebni asistent predhodno predlaga/pogojuje namestitev programa za oddaljen dostop, s čimer storilci preko oddaljenega dostopa v celoti upravljajo z računalnikom vlagatelja.

Policisti ob tem opozarjajo, da se neznanim osebam nikoli ne sme zaupati gesel spletne banke, podatkov o plačilnih karticah in drugih bančnih podatkov. »Svoja sredstva vlagajte v finančne produkte licenciranih, prepoznanih, uveljavljenih in zanesljivih ponudnikov bančnih oz. finančnih storitev, pri čemer se v tovrstnih zadevah posvetujte s strokovno podkovanimi svetovalci,« so še dodali policisti in vse, ki so bili oškodovani, pozivajo, naj jim prijavijo dogodek.

»Če ugotovite, da ste svoja sredstva investirali v produkt, ki ne omogoča izplačila vloženih sredstev, ste bili najverjetneje žrtev goljufije, zato svetujemo, da zadevo nemudoma prijavite na najbližji policijski enoti ali na spletnem mestu policije: Vloga za naznanilo kaznivega dejanja policiji,« so zapisali v sporočilu za javnost.