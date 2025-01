Romunska državljana sta na območju Maribora 18-letnico silila k prostituciji

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, poškodovanja tuje stvari in tatvine, katerih storitve sta osumljena državljana Romunije, so sporočili iz policije.

V sklopu predkazenskega postopka, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS, so ugotovili, da sta 22- in 23-letni moški pod pretvezo dela v gostinskem lokalu na območju Slovenije iz Romunije v Slovenijo pripeljala 18-letno državljanko Romunije.

Nastanila sta jo na območju Maribora ter jo spravila v podrejeni položaj in jo krajši čas prisiljevala k izvajanju prostitucije. Osumljena sta izvajala nadzor nad prihodom strank in njenim delom, oškodovanka pa je morala celoten znesek denarja izročati osumljenima. Držala sta jo v odvisnem in podrejenem položaju, s tem da sta ji odvzela denar oziroma ji izročila le manjši delež. Eden izmed osumljenih je oškodovanki odtujil tudi njena lastna finančna sredstva.

Državljana Romunije sta osumljena še kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, s tem ko sta domnevno v januarju letos v stanovanju na območju Maribora, kjer sta prebivala kot gosta, naklepno poškodovala notranjost stanovanja. Z dejanjem sta povzročila materialno škodo za okoli 3000 evrov.

Osumljenima so v petek, 10. januarja, na območju Ljubljane odvzeli prostost in ju pridržali. Naslednji dan so na območju Maribora in Ljubljane izvedli tudi hišne preiskave, pri čemer so zasegli elektronske naprave, denar in druge predmete, pomembne za nadaljevanje kazenskega postopka.

Oba osumljena sta bila v ponedeljek s kazensko ovadbo privedena pred dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je za oba odredila pripor.

Od treh do 15 let zapora

Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajst let. Za kaznivo dejanje tatvine po 204. členu kazenskega zakonika je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom do treh let. Za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari (po 220. členu kazenskega zakonika) je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.