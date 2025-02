S konopljo in izdelki iz nje je tudi precej služil

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bil Jaka Bitenc, znani borec za legalizacijo konoplje in pravno ureditev zdravljenja z njo, pravnomočno oproščen očitkov zaradi njenega gojenja, je vrhovno sodišče zavzelo drugačno stališče. Vrhovni sodniki so namreč ugodili zahtevi tožilstva za varstvo zakonitosti, a ker je zahteva vložena v obtoženčevo škodo, je njihova odločitev le ugotovitvenega značaja in ne posega v pravnomočno oprostilno sodbo.