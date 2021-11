Samo z glavnino požara so se gasilci borili šest ur

V nadaljevanju preberite:

Včeraj, nekaj po četrti uri zjutraj, so stanovalce Plemljeve ulice v Ljubljani in njene širše okolice zbudile glasne gasilske sirene. Več kot 150 gasilcev je hitelo proti tamkajšnjemu velikemu skladišču, v katerem imajo različna podjetja shranjeno vse od pnevmatik pa do sadja in zelenjave. Vzrok obsežnega požara še ni znan.