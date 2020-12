Šef mamilarske združbe zdaj razmišlja o priznanju

V nadaljevanju preberite:

Stekli so predobravnavni naroki za 35 obtoženih trgovanja z drogo. Kriminalno združbo je domenvno vodil Aleš Zupančič, ki se pogaja s tožilstvom. Od jeseni 2017 do začetka 2020 so prodali za 1,3 milijona evrov droge. Laboratorij za pridelavo prepodevanih substanc so imeli na Gorenjskem.