Sinoči v Celju v nesreči umrl 51-letnik, trije so hudo poškodovani

Iz Policijske uprave Celje so sporočili, da so včeraj zvečer nekaj čez 22. uro zunaj naselja Velika Pirešica obravnavali tragično prometno nesrečo, v kateri je ena oseba umrla, tri osebe so huje poškodovane, ena pa lažje.

Prometno nesrečo je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil 36-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Velike Pirešice proti Arji vasi. Voznik je v desnem preglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v osebno vozilo, s katerim je nasproti pravilno pripeljal 51-letni voznik. Vozilo povzročitelja je nato odbilo še v osebno vozilo 30-letnega voznika, ki je prav tako pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Zaradi posledic trčenja je 51-letni voznik na kraju umrl, njegova sopotnika, stara 73 in 79 let, sta se v trčenju hudo poškodovala. V trčenju se je hudo poškodoval tudi 36-letni povzročitelj prometne nesreče, lažje pa je bil poškodovan 30-letni voznik.

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrlo deset ljudi, lani v istem obdobju 15, so še zapisali.