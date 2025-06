Sojenje nekdanjim vodilnim Nove KBM se bo zavleklo v jesen

Sojenje nekdanjemu prvemu človeku Nove KBM Matjažu Kovačiču in soobtoženim zaradi domnevno sporne odobritve kreditov za nakup nepremičnin na Hrvaškem se bo zavleklo v čas po počitnicah, saj senatu mariborskega sodišča danes ni uspelo zaslišati ene zadnjih prič, nekdanjega tajnika banke Miho Šlambergerja. Njegovo pričanje je predvideno 25. avgusta.

Potem ko se je predsednica senata Danila Dobčnik Šošterič s pričo Miho Šlambergerjem, zdaj sicer odvetnikom, le s težavo dogovorila za primeren datum zaslišanja, je slednji tokrat le prišel na sodišče. Ker pa se je tokrat zaradi službene zadržanosti opravičil eden od soobtoženih, nekdanji direktor KBM Leasinga Igor Šujica, zaslišanja niso izvedli.

Šujica je namreč sodišče zaprosil za preložitev pričanja, saj želi biti ob zaslišanju nekdanjega sodelavca prisoten. Kot je pojasnil njegov zagovornik Nenad Zečević, gre po njunem mnenju za pričo, ki lahko njegovo stranko precej razbremeni.

Po daljšem usklajevanju primernega datum naslednje obravnave, kamor bodo Šlambergerja znova povabili, so termin, ki ustreza vsem našli šele 25. avgusta, torej takoj po koncu sodnih počitnic.

Nova KBM banka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Šlamberger je bil kot nekdanji tajnik takrat druge največje državne banke banke prisoten pri več ur trajajoči hišni preiskavi v prostorih Nove KBM, za katero obramba trdi, da je bila nezakonita. Prav tako bi lahko povedal, kaj o tem, kakšna so bila pravila banke v tistem času glede nujnosti cenitve ali sklenitve predpogodbe v primeru odločanja o nakupu zemljišč.

Zdaj že upokojena notranja revizorka Nove KBM Jasmina Kramer je septembra lani dejala, da formalnih pravil ni bilo, so pa obstajala neformalna priporočila, ki se jih pri obravnavanih poslih po njenem prepričanju niso držali.

Specializirano državno tožilstvo nekdanjim vodilnim v takrat še državni banki očita zlorabo položaja, ker naj bi s svojim vplivom dosegli odobritev kreditov za pridobitev več nepremičnin na Hrvaškem. Zemljišča so najprej kupila projektna podjetja, nato pa je družba Multiconsult s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupila poslovne deleže teh podjetij in tako prišla do zemljišč. S tem naj bi Kovačič, Šujica, nekdanja članica uprave Manja Skernišak in direktor KBM Leasinga Boris Cekov po prepričanju tožilstva oškodovali banko za več kot 25 milijonov evrov.

Sojenje je trenutno razdeljeno na kar štiri ločene postopke, potem ko Manji Skernišak zaradi zdravstvenih težav že nekaj časa sodijo ločeno, hrvaške obtožene pa na sodišče vabijo bolj kot ne neuspešno. Povsem ločeno poteka proces tudi proti nekdanjemu direktorju hrvaške hčerinske družbe Multiconsult Tomislavu Blagusu. Ta se je danes zjutraj na sodišču sicer pojavil, a dlje od nekaj dodatnih proceduralnih zapletov tudi tokrat niso prišli.