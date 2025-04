Spet zagoreli odpadki, tokrat v Kranju

Policisti so bili danes ob približno 17. uri obveščeni o požaru v enem izmed podjetij na Jezerski cesti v Kranju. Po prvih podatkih je zagorel kup odpadkov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Interventne službe so že na kraju. Gasilci požar še gasijo. Policisti so zavarovali širše območje požara. Prosijo, da upoštevate njihova navodila policistov in navodila drugih interventnih služb. Požar po prvih podatkih sicer ni zajel nobenega objekta in nihče ni telesno poškodovan.

Policisti prosijo vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.

Bližnje okoliške prebivalce pa prosijo, da zaradi požara in gostega dima zaprejo okna stanovanj ali hiš ter izklopijo prezračevalne naprave.