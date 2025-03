Odpadki gorijo, v korist ali pa v škodo

V nadaljevanju preberite:

O sežigu kot zadnji možnosti po vrstnem redu ravnanja z odpadki se v Sloveniji pogovarjamo že 30 let. V tem času so se zgodile prelomne spremembe, odpadkov se v nekatere države ne da več izvažati, izvoz tudi več stane, količine smeti pa kljub vsem pozivom k zmanjšanju porabe nenehno rastejo. Dve ali tri sežigalnice v državi je sicer obljubljalo že več vlad, a ostalo je pri celjski in sosežigu v Anhovem, naše smeti pa gorijo tudi v centrih za ravnanje z odpadki.