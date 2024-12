Spletni goljufi mariborskemu podjetju ukradli dobrih 46 tisočakov

Podjetje na območju Maribora je nasedlo spletni goljufiji, so sporočili z mariborske policijske uprave. Po prvih informacijah je podjetje prejelo lažno elektronsko pošto banke, ob tem pa naj bi oškodovanca poklical neznanec ter ga napeljal k temu, da mu je omogočil dostop do elektronske naprave. Oškodovanec je bil s tem ob dobrih 46.000 evrov.

Trenutno poteka intenzivno preiskovanje tega kaznivega dejanja, so sporočili s policije.

Čeprav je denar, ki ga ukradejo­ spletni prevaranti, v večini primerov izgubljen, je ravno ta mesec celjskim kriminalistom na nemškem računu uspelo najti s tovrstno prevaro ukradenih približno 200.000 evrov, odtujenih podjetju z območja Celja.

Policisti so že takrat opozorili, da slovenske banke ne kličejo komitentov po telefonu in da v zvezi z namestitvijo spletne banke ne zahtevajo podatkov ali gesel. Banke teh podatkov (davčna številka, telefonska številka, enkratno geslo ipd.) prav tako nikoli ne pridobivajo prek povezav, poslanih s SMS ali e-sporočilom. Do svoje spletne banke vedno dostopajte prek aplikacije ali z ročnim vnosom naslova URL, nikoli s klikom na povezavo.