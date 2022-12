Spor pred lokalom se je končal s prelivanjem krvi

Na koprskem okrožnem sodišču so za štiri leta in pol v zapor poslali 28-letnega nizozemskega državljana Anthonieja Johannesa Briana Boerkampa. Nizozemec bo sedel zaradi poskusa uboja 17. julija lani pred enim od portoroških nočnih lokalov, žrtev pa je bil takrat 32-letni Zdravko G. iz Makedonije, z začasnim prebivališčem v Luciji. Po prestani kazni sledi triletni izgon iz države.

Po prepričanju sodišča je Boerkamp tiste noči z nožem na preklop dvakrat zabodel 32-letnika. Proti njegovemu prsnemu košu in ledvenemu delu je najmanj dvakrat sunkovito zamahnil. Z rezilom, ki je bilo dolgo deset centimetrov, mu je povzročil dve rani.

»Med prepirom je vzel nož in me zabodel,« je takratne trenutke marca letos na sodišču podoživljal oškodovanec. Pred tem je namreč Nizozemec s prijateljem poskušal priti v nočni lokal, a so ju varnostniki zaradi njunega vedenja zavrnili. V bližini sta najprej srečala prijatelja Zdravka G. in z njim poskušala vzpostaviti stik. A ko je Makedonec opazil, da sta z njegovim mlajšim in manjšim prijateljem dva večja in glasna moška, ki sta govorila angleško, se je zanj zbal. Vprašal ju je, ali je kakšen problem.

Očitno pa je to zmotilo obtoženega in začelo se je prerivanje, med katerim je Boerkamp z nožem zamahnil proti Zdravku G. »Večkrat me je porezal, potem pa sta oba moška pobegnila proti plaži,« je dejal oškodovanec. »Nisem čutil vbodov,« je navedel že v preiskavi.

Med prerivanjem je Nizozemec z nožem zamahnil proti nasprotniku. Življenje oškodovanca ni bilo ogroženo, opozarja obramba. Sodba še ni pravnomočna, obsojenec ostaja v priporu.

Na nožu ni bilo

bioloških sledi

Boerkamp je ves čas sojenja krivdo zavračal. Poudaril je, da, glede na to, da je težek 110 kilogramov, visok nekaj manj kot dva metra in da obvlada borilne veščine, mu z nožem, če bi to želel, Makedonca sploh ne bi bilo treba napasti. Uporabil bi namreč lahko le svoje močne roke.

Obtoženčev zagovornik Aljoša Štampar Strojin pa je v zaključnih besedah, kot so poročale Primorske novice, poudaril, da bi moralo sodišče Nizozemca oprostiti obtožbe, saj tožilstvu ni uspelo dokazati kaznivega dejanja poskusa uboja. Kvečjemu bi lahko šlo le za povzročitev lahke telesne poškodbe, za kar pa bi, kot je menil odvetnik, sodišče obtoženemu lahko prisodilo nižjo, pogojno kazen. »Življenje oškodovanca v nobenem primeru ni bilo ogroženo. Izvedenec je izpostavil, da poškodbe niso segale v telesno votlino,« je spomnil odvetnik in še, da ni bil poškodovan noben vitalni organ.

Nizozemcu so po dejanju v bivalnem delu tovornjaka, kjer je spal, res zasegli nož. A na njem niso našli bioloških sledi napadanega. To pa se sodnemu izvedencu medicinske stroke ni zdelo prav nič nenavadnega. Kot je spomnila sodnica, je izvedenec za to navajal več razlogov. In sicer da koža ob stiku z rezilom ne zakrvavi takoj, pa da je sunek z nožem sunkovit in je lahko le kratek čas v stiku s kožo. Lahko pa, da je obtoženi nož obrisal in opral.

Kazen, ki je doletela 28-letnika, ki je bil na Nizozemskem že obsojen, tudi zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, je sicer tudi zato, ker je imelo kaznivo dejanje lažje posledice, pod predpisano spodnjo mejo za poskus uboja. Pa tudi nižja, kot je zanj zahtevala tožilka Vesna Medica. Ta bi ga v zapor poslala za pet let in pet mesecev in mu določila štiri leta izgona iz države. Obtoženi do pravnomočnosti sodbe ostaja v priporu.