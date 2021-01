Storilci se med seboj celo spodbujajo in si delijo nasvete

Povratnik

Več kot tri leta naj bi osmerica moških, starih od 20 do 40 let, prek svetovnega spleta pridobivala, si izmenjevala in širila posnetke spolno zlorabljenih otrok, starih do dveh let. Zdaj so jih policisti izsledili, kaj točno nezakonitega in sprevrženega so počeli, pa bo pokazala preiskava.Vsega hudega vajene preiskovalce so septembra lani pretresle informacije tujih varnostnih služb in in korporacij, ki imajo v lasti družbena omrežja, da je več slovenskih državljanov od leta 2017 dalje prek spleta pridobivalo posnetke, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb.»Na posnetkih so prikazani otroci v starosti do dveh let, ki jih zlorabljajo odrasli. Z doslej zbranimi obvestili in ugotovitvami med žrtvami in storilci spolnih zlorab ni slovenskih otrok, niti v preiskavi ni bilo potrjeno, da bi osumljenci gradivo, ki je bilo predmet preiskave, izdelali sami oziroma da bi fizično spolno zlorabljali otroke,« je povedal kriminalistz oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana.V ponedeljek so na sedmih naslovih opravili hišne preiskave, zasegli pa 79 različnih elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov. Osem osumljencev je starih od 20 do 40 let. Medtem ko jih ima sedem še nepopisan kazenski list, so enega zaradi tovrstnih kaznivih dejanj že obravnavali.Storilci so zakrivali svoja dejanja in svojo identiteto z lažnimi profili, ki so jih ustvarili z lažnimi osebnimi podatki. Do svetovnega spleta so dostopali z različnih lokacij, uporabljali pa so tudi javne, nezaščitene dostope.Čeprav se s podobnimi primeri ukvarjajo še v drugih evropskih državah in širše, v preiskavi pri nas ni šlo za neposredno povezavo s kakšno od tujih držav. Prav zato, ker se pričakuje, da bodo tudi v tujini sledile podobne akcije, so z informacijami, ki jih lahko delijo z javnostjo, za zdaj previdni.Za zdaj policija nima podatkov, da bi storilci ta nerazumna dejanja počeli, da bi pridobili protipravno premoženjsko korist., vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto z uprave kriminalistične policije, je ob tem pojasnil, da izkušnje kažejo, da navadno pri takšnih dejanjih ne gre za finančni motiv, ampak si storilci s tem, da okoli pošiljajo posnetke, pridobijo vir drugih posnetkov.Ne le pri nas, tudi širše po svetu je pandemija novega koronavirusa ustvarila dodatne nevarnosti za otroke, ki jih ponuja svetovni splet. Po eni strani neprecenljiv vir informacij namreč skriva tudi zelo temne plati.V eni od preiskav so celo zaznali, kako se storilci med seboj pogovarjajo, da so zdaj ugodni časi za takšna početja, ko so otroci veliko in nenadzorovano na svetovnem spletu. Osumljenci, ki si po spletu izmenjujejo posnetke spolne zlorabe otrok, se spodbujajo k izdelavi novih posnetkov in si izmenjujejo nasvete in trike za pridobivanje žrtev in prikrivanje svojih dejanj.Tekavec je še povedal, da statistični podatki zadnjih let kažejo skrb vzbujajoč trend porasta tovrstnih kaznivih dejanj. Žal se je razvil tudi svetovni trg posnetkov spolne zlorabe otrok. S povpraševanjem, torej iskanjem teh gradiv, se poveča tudi povpraševanje po ponudbi tega gradiva, kar posledično pomeni več spolno zlorabljenih otrok.»Še posebno v teh časih so doma v osamitvi tudi storilci tovrstnih kaznivih dejanj, kar pomeni, da se je povečalo tudi število novih zlorab. Zavedati se je treba, da je v primeru, ko se zloraba otroka tudi posname in razširja po spletu, škoda še večja, saj morajo žrtve živeti v zavedanju, da se bodo fotografije in posnetki najhujših trenutkov njihovega življenja nekontrolirano širili po spletu in jih lahko vidijo vsi, tudi njihovi prijatelji ali sorodniki,« opozarja Tekavec.