Strelski pohod menda načrtoval zaradi težav v šoli

Včeraj je Slovence šokirala novica, da bi se tudi pri nas utegnil zgoditi pokol, kakršnih smo vajeni predvsem onstran luže, v ZDA. Slovenska policija je namreč prepričana, da je preprečila prav tak scenarij. Podrobnosti ni razkrila in je še posebno skopa z informacijami. Kranjski kriminalisti govorijo o »odrasli osebi«, ki je, kot pravijo na policiji, po temnem spletu (angl. darknet) kupovala orožje. Temni splet je sicer popolnoma anonimen, povezave so vzpostavljene izključno med zaupnimi vrstniki, ki uporabljajo nestandardne protokole, vse informacije pa so šifrirane. ​Po naših neuradnih informacijah gre za 21-letnega mladeniča.