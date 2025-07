Aleš Pajovič: Po dvigu prve lovorike najhujših deset minut v življenju

Ko je eden od naših največjih rokometnih zvezdnikov Aleš Pajovič, s 697 goli tretji na večni lestvici strelcev za Slovenijo, leta 2018 končal tekmovalno kariero v Gradcu in leto pozneje prevzel avstrijsko reprezentanco, nihče ni pričakoval, tudi sam ne, da ima tako močno razvito trenersko žilico ...

Granitno telo in gosta brada zakrivata nežen in prijazen značaj. Toda Aleš Pajovič ima nekaj več. Naše severne sosede je v šestih letih popeljal na tri svetovna in tri evropska prvenstva, na lanskem euru v Nemčiji je Avstrija zasedla osmo mesto, kar je bil nepredstavljiv dosežek. S tem si je 46-letni Celjan tako dvignil ugled, da je februarja prejel vabilo nemškega velikana Flensburga in z njim osvojil EHF evropsko ligo. S klubom s skrajnega nemškega severa ima velike načrte, jasno pa je, da bo nekega dne pustil trenerski pečat tudi v slovenskem rokometu.

Šest let je vodil Avstrijo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Ujeli smo vas doma v Gradcu. Po tako naporni sezoni, ko ste Avstrijo še vodili na SP na Hrvaškem, nato pa takoj prevzeli Flensburg, bi vas pričakovali na kakšnih tihomorskih otokih ...

Doma je najlepše, pravijo. Nisem tip, ki bi šel za 14 dni poležavat na plažo. Raje imam kratke in dinamične izlete. Tako smo bili štiri dni na Krku, potem z gorskimi kolesi v Saalbachu. Skačemo naokrog.

V Flensburgu verjetno pogrešate hribe, mar ne?

Da, tam je res vse ravno, niti grička. V Flensburgu sem res osredotočen na rokomet, imeli smo po dve tekmi na teden in ni veliko časa. Kar ga je, grem v fitnes, s »krosfitom« vzdržujem formo. V naslednji sezoni bo časa še manj, saj prideta v Nemčijo še žena (Tina; op. p.) in hčerka Lia (18 let). Zdaj sem bil v Nemčiji sam. Sin Josh (20) bo ostal v Gradcu, kjer se je vpisal na fakulteto. Lia gre v zadnji letnik gimnazije in se je odločila, da ga bo opravila v Nemčiji in gre z nama. Me je že bilo malce strah, da bova ostala sama. Nisem še pripravljen na to.

Uveljavil je svoj način vodenja. FOTO: EHF

Kako ste se znašli v Nemčiji? Seveda vam ni tuja, igrali ste za Kiel, Magdeburg, Lübeck, pa vseeno? Nov klub, novo okolje.

Predvsem pa čisto drugačen ritem. Imel sem srečo, da smo imeli januarja priprave z Avstrijo in potem nastopili na SP. V Nemčiji je tako, da po prvenstvu dobiš le en dan prosto, zato sem prišel pripravljen. Menil sem, da bo večji šok glede na to, da sem bil šest let selektor, ko imaš akcije vsakih nekaj mesecev, v klubu pa je dnevna rutina. Hitro sem padel notri, sprejel nov izziv. Je pa bil kar proces. Ne moreš stvari spremeniti čez noč. V štirih mesecih smo naredili veliko. Treba je bilo marsikaj narediti, saj je prejšnji trener (Nikolaj Krickau; op. p.) šel v napačno smer. Predvsem v smislu ekipnega duha, ki ga je bilo treba dvigniti.

Ta duh vam je prinesel lovoriko v evropski ligi, prve ne pozabiš nikoli ...

Z ženo sva se pogovarjala, da smo v šestih letih ustvarili lepe uspehe z Avstrijo, dosegli tisto osmo mesto, ampak v roki nimaš ničesar. Zato sem z veseljem prevzel klub, s katerim lahko kaj osvojiš in ima velike ambicije. To sem pogrešal. Zato nisem okleval, ko me je poklical Vranješ (Ljubomir, bivši slovenski selektor, zdaj športni direktor v Flensburgu; op. p). Bil sem zelo vesel in veselim se naslednje sezone, v kateri bomo tekmovali v nemškem prvenstvu, pokalu, evropski ligi. Cilj je uvrstitev v ligo prvakov.

Peto mesto v bundesligi ni bil ravno uspeh za Flensburg, ampak na tem lahko zdaj gradite.

Privoščili smo si preveč spodrsljajev. Nemška liga je zares izenačena, tudi ko greš k zadnjemu ali predzadnjemu, lahko izgubiš točko ali dve. To se je zgodilo tudi prvaku Berlinu in podprvaku Magdeburgu, ampak mi smo izgubili osem tekem, kar je preveč za kaj več. Upam, da bodo čim prej razširili ligo prvakov in bodo lahko iz Nemčije igrali vsaj trije klubi. Menim, da bi bilo prav, če bi prvak evropske lige dobil mesto v ligi prvakov. V bundesligi je vsaj pet klubov, ki bi kandidirali za F4. Vem, da je v načrtu širitev lige prvakov s 16 na 24 klubov, a v naslednji sezoni verjetno še ne.

Pajo je legenda slovenskega rokometa. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

V Flensburgu imate Blaža Blagotinška, prihaja Domen Novak. Verjetno vam je všeč, da boste imeli dva slovenska reprezentanta.

Vesel sem, ker je Blagi podaljšal pogodbo, za to sem se zavzemal, ker je zares koristen za ekipni duh. Odličen v obrambi, lahko igra v napadu. Imamo tri vrhunske krožne napadalce, tudi Johannesa Gollo in Lukasa Jørgensena, ki pa odhajata po naslednji sezoni in sem vesel, da Blagotinšek ostaja dlje. Hitro sva se dogovorila. Novak se je v Wetzlarju izkazal in bo pomembna okrepitev na desnem krilu. Več nas je Slovencev, boljše je.

Končala se je tudi slovenska liga. Sezono je zaznamoval Slovan, ki je z Urošem Zormanom na čelu osvojil obe lovoriki. Kako gledate na to, da je številka 1 v slovenskem rokometu Slovan in ne Celje Pivovarna Laško?

Glede na to, da sem Štajerec, bi raje videl, da bi bilo najboljše Celje. A tam se v zadnjih letih ni delalo optimalno, kar je povezano tudi s financami. Te so velika težava, v njej se je znašlo tudi Gorenje. Slovan pa je prejel injekcijo in izkoristil priložnost. Upam, da bo to dolgoročnejša zgodba, zastavljen je štiriletni načrt. Vsekakor so Slovanove ambicije dobre za slovenski klubski rokomet. Bomo videli, kako bo Uroševa ekipa uspešna v evropski ligi.

Slovenija ostaja kandidatka za visoka mesta, treba pa je priznati, da so reprezentance s področja nekdanje Jugoslavije malce izgubile stik.

V Sloveniji se obeta zanimiva sezona. Zormanu bo kot direktor svetoval Jure Dolenec. Branko Tamše bo prevzel Trimo, Marko Bezjak se vrača v Ormož. Celje bo vodil mladinski selektor Klemen Luzar, čigar reprezentanca je zasedla sedmo mesto na SP do 21 let. Kaj napovedujete?

Zanimivo bo. Že letos je bila. Celje je kazalo dobre igre, tudi Slovan in drugi so delali napake. Na koncu je nov sistem šel na roko Slovanu, ki je imel najdaljšo klop in najizkušenejše igralce. Zasluženo je bil najboljši. Velenje bo imelo konkurenčno ekipo. Trebnje je naredilo velik korak z Zormanom, ohranilo sistem in bojevitost, Tamše bo gotovo še nekaj dodal. Celje bo sestavilo mlado ekipo, ki bo lahko parirala, tako da bomo imeli spet štiri ekipe, ki se bodo lahko borile za naslov in naredile ligo zanimivo.

Aleš Pajovič V Celju 6. januarja 1979 rojeni levi zunanji igralec je kariero začel v matičnem klubu Celju Pivovarni Laško. Hitro je bilo jasno, da je zunajserijski igralec. Že na mladinskih prvenstvih se ga je zaradi neverjetnih golov prijel vzdevek »Bum, bum Pajo.« Leta 2003 je odšel v takrat veliki Ciudad Real in z njim osvojil tri naslove v ligi prvakov. Potem se je preselil v Kiel, se leta 2010 za kratek čas vrnil v Celje, odšel v Magdeburg in Lübeck ter kariero končal v Gradcu, kjer je bil igralec in trener. Leta 2019 je prevzel avstrijsko reprezentanco in leta 2024 osvojil osmo mesto na EP. Kot reprezentant je nastopil na OI 2000 in 2004, osvojil je tudi srebrno kolajno na domačem euru 2004. Za Slovenijo je zbral 181 nastopov (9. mesto) in 697 golov (3.). Poročen je s Tino, imata 20-letnega Josha in 18-letno Lio.

Kakšne so vaše dolgoročne ambicije? Nekoč ste v intervjuju za Delo izjavili, da bi bil za vas največji izziv voditi slovensko reprezentanco.

Pogodbo s Flensburgom imam do leta 2027. Prišel sem v klub, s katerim lahko veliko naredim. Želim ostati dolgo. V Avstriji smo po treh letih začeli nizati dobre rezultate. Težko je reči, kako bo, trener mora imeti vedno pripravljene kovčke. Po drugi strani pa je Talant Dušebajev že več kot 10 let v Kielcah in tudi jaz bi rad gradil dolgoročno. Kar zadeva Slovenijo, se nikamor ne mudi. Če lahko Alfred Gislason pri 65 vztraja na klopi nemške reprezentance, imam še veliko časa. Ohranjam tudi stike s Celjem in bomo videli, kako bo.

Ob koncu kariere je prejel priznanje Rokometne zveze Slovenije. FOTO: Roman Šipić

Slovenija bo januarja nastopila na evropskem prvenstvu v Skandinaviji. Zdaj je malce prevetrena in pomlajena. Mar lahko po razočaranju na SP na Hrvaškem doseže kaj odmevnega?

Predvsem je bilo razočaranje po OI, ko se je za las izmuznila kolajna. V Zagrebu ni bilo po željah, veliko je dejavnikov za dober rezultat, zgodile so se poškodbe. Včasih potrebuješ malo sreče, en gol lahko odloči, ali boš dvanajsti, ali pa se boril za kolajne. Slovenija ima kakovost, nekaj starejših igralcev je končalo kariere, prihaja nov rod in Zorman dobro dela. A to je proces. Nič se ne zgodi čez noč. Slovenija ostaja kandidatka za visoka mesta, treba pa je priznati, da so reprezentance s področja nekdanje Jugoslavije malce izgubile stik in da so Danska, Švedska, Nemčija, Francija korak spredaj. Ostajam pa optimističen, da bo spet prišel čas za slovensko kolajno.

Pred kratkim se je zgodila tragedija s streljanjem v šoli v Gradcu. Ste bili takrat tam?

Ravno sva se vračala s Tino iz Flensburga, ko sva po radiu slišala, kaj se je zgodilo. Bila sva prestrašena, saj je bila Lia v šoli. To je bilo najhujših deset minut, ko nisva vedela, ali je v redu. Na srečo naju je poklicala in povedala, da ni bilo na njeni šoli in da je vse v redu. Takrat se zaveš, kaj v življenju res šteje. To bi se lahko zgodilo kjer koli. Kot družba bi morali biti odgovornejši in prej zaznati stvari ter pomagati ljudem v stiski. Mnoge tragedije bi lahko preprečili, če bi se odzvali prej. To naj nam bo v nov poduk.

Načrtujete dolgoročno živeti v Gradcu?

Mi smo nomadi. Deset let smo bili v Gradcu in tam ostaja sin. Ne vem, kam nas bo peljala pot, a želimo se vrniti v Slovenijo. Premalo se zavedamo, kako smo srečni, da živimo v tako lepi deželi.