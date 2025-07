Delo me ohranja pri življenju. Delala sem celo, ko sem bila na kemoterapiji

V nadaljevanju preberite:

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je sredi maja slovesno podelila listine novoizvoljenim rednim, izrednim, dopisnim in častnim članicam in članom. Med slednjimi je tudi svetovno ugledna astrofizičarka, Marija Strojnik Scholl, ki že več kot pol stoletja živi in dela v Ameriki, najprej v ZDA in nato v Mehiki. V obeh državah je z uporabo optične tehnike pri astronavtiki in raziskovanju vesolja dosegla izjemne uspehe in bila deležna visokih priznanj in časti.

Nenavadno pa je, da ena najprepoznavnejših znanstvenic slovenskega rodu doslej še ni dobila uradnega priznanja v Sloveniji. Kot je dejala ob prejemu listine častne članice, ji nobeno od priznanj, ki jih je doslej dobila, ne pomeni toliko kot omenjeno priznanje IAS, ker to prihaja iz njene domovine.