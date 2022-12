Tožilec bi podkupljivega preglednika zaprl za šest let

V nadaljevanju preberite:

Šest let zapora in stransko denarno kazen v višini 10.000 evrov je specializirani državni tožilec Boštjan Jeglič predlagal za Florijana Gašperina, nekdanjega domnevno podkupljivega tehničnega preglednika. Obramba meni, da ni dokazov, in predlagala oprostilno sodbo.