Tragedije na naših cestah spet jemljejo življenja

V teh dneh so policisti poročali o več hudih prometnih nesrečah, nekatere so se končale tragično. Med bolj ranljivimi udeleženci v prometu so tudi motoristi, ki jih bodo v teh dneh poostreno nadzirali.

S kranjske policijske uprave so 24. maja na kratko sporočili, da je dan prej v Kranjski Gori voznik, ko je zapuščal parkirni prostor, spregledal peško, trčil vanjo in jo poškodoval. Včeraj pa so na žalost sporočilo dopolnili s podatkom, da je ženska zaradi poškodb umrla. »V zdravstveni ustanovi je umrla starejša peška, ki je bila 23. maja okoli 11.30 udeležena v prometni nesreči v Kranjski Gori in se je huje poškodovala. Gre za državljanko Slovenije,« je sporočil tiskovni predstavnik Bojan Kos.

Za več udeležencev nesreč so bile poškodbe usodne. S kranjske policijske uprave poročajo o dveh motorističnih nesrečah. Motoristi so pogosto udeleženi v trčenjih z najhujšimi posledicami.

Torkovi cestni tragediji

Na ljubljanski policijski upravi so predstavili več podrobnosti cestnih tragedij, ki sta se zgodili v torek. Ob 10.15 se je na prehodu ceste čez železniško progo v naselju Zgornja Draga v občini Ivančna Gorica namreč zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 40-letni voznik osebnega vozila.

Ta je vozil avtomobil po lokalni cesti in se pred nezavarovanim prehodom ni ustavil ter je zapeljal na tire v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal potniški vlak, ta je trčil v vozilo in ga potiskal po progi še okoli 400 metrov. »Zaradi hudih poškodb je voznik umrl na kraju nesreče. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah bo obveščeno prisojno državno tožilstvo,« so pojasnili.

Ob 11.43 pa je na regionalni cesti med Bloško Polico in Ložem umrl 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil iz smeri Bloške Police proti Ložu po klancu navzdol in v nepreglednem desnem ovinku zapeljal levo čez vozišče, kjer je trčil v skalnati usek. Ker ni bil pripet z varnostim pasom, ga je ob trčenju vrglo iz vozila. Zaradi hudih poškodb je umrl. Po poročanju republiškega centra za obveščanje je nanj padla večja skala.

Istega dne so možje postave odhiteli tudi proti Veliki Pirešici na kraj prometne nesreče s hudimi poškodbami. »Povzročil jo je 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil od Velenja proti Arji vasi in je zunaj naselja trčil v osebno vozilo 26-letnega voznika, ki je pred njim stalo v koloni zaradi rdeče luči na semaforju,« so sporočili s celjske policijske uprave. Osebno vozilo je nato odbilo še v tovorno vozilo, ki je stalo pred njim. Poškodovali sta se potnici v osebnem vozilu, 75-letnica huje, 70-letna pa lažje. Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Motoristična sezona v polnem razmahu

S kranjske policijske uprave so poročali še o dveh hudih nesrečah motoristov. V Bohinju se je pri padcu poškodoval motorist, ki je padel v ovinku. Po poročanju republiškega centra za obveščanje se je nesreča zgodila ob 13.26 na cesti med Jereko in Koprivnikom. Posredovali so tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica in zavarovali kraj dogodka, pomagali poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Bled ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na območju Kranjske Gore pa sta bili v nesreči udeleženi motoristka in voznica osebnega avtomobila.

»Nesreča se je zgodila med prehitevanjem. Okoliščine kažejo na krivdo motoristke,« so pojasnili na PU Kranj. Posredovali so gasilci GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora ter reševalci NMP Jesenice. »V obeh nesrečah gre za sum težjih poškodb pri motoristih. Policisti vodijo postopek,« so še dodali.

Na PU Ljubljana bodo sicer danes posebno pozornost namenili varnosti motoristov, ki so pogosto udeleženi v prometnih nesrečah z najhujšimi posledicami. »Motoristična sezona je v polnem razmahu, ugodne so tudi vremenske razmere, zato je predvsem prihodnje konce tedna pričakovati več motoristov na cestah,« pojasnjujejo.