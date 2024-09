Trdi, da so obtoženi dokazano kršili pravice

Lauri Teuta Kovče, eni od obtoženih v zadevi domnevnega spolnega izkoriščanja deklet v ljubljanski Vili Klara, se včeraj pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Srečkom Škerbcem še ni bilo treba izreči o krivdi. Vzrok tiči v predlogu njenega zagovornika, odvetnika Miha Kuniča, da se celotna zadeva prenese na drugo pristojno sodišče v Sloveniji.

Odvetnik je namreč pojasnil, da je prav Škerbec v drugi kazenski zadevi, zaradi katere Teuta Kovčetova trenutno že prestaja kazen zapora, kot preiskovalni sodnik odredil sodno izvedensko mnenje za enega od soobtoženih. Iz njega pa da izhaja, da je po mentalni sposobnosti prav ta soobtoženi na ravni od devet do dvanajst let starega otroka. »Ne glede na navedeno mnenje je sodišče v nadaljevanju postopka sprejelo dogovor o priznanju krivde. In v času, ko je višje sodišče odločalo o pritožbi Laure Teuta Kovče zoper sodbo, je bila gospa sodnica Barbara Črešnar Debeljak že članica istega višjega sodišča v Ljubljani,« je poudaril odvetnik. O pritožbi Teuta Kovčetove omenjena sodnica na višjem sodišču sicer ni odločala.

Obramba se ne strinja, da bi v tej zadevi odločalo ljubljansko sodišče. Obtoženi naj bi dekleta silili v spolne odnose. Dekleta naj bi jim morala plačevati najmanj 60 evrov na dan.

Spomnimo, da je aprila 2020 prav okrožni senat pod vodstvom Črešnar Debeljakove Teuta Kovčetovi za kaznivi dejanji zlorabe prostitucije ter neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami skupno, združeno v enotno kazen, določil devet let zapora. S kasnejšo prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, kot dodaja odvetnik, je določeno, da sodnik drugim v tej zadevi ne sme soditi, ko sprejme priznanje sostorilca: »Tu pa je sprejelo priznanje sostorilca, ki je bil najmanj opravilno, če ne tudi kazenskopravno nesposoben. In priznanja sploh ne bi smelo sprejeti.«

Varuh za človekove pravice prikimal obrambi

V drugi točki svojega predloga odvetnik opozori na predlanski poziv za prestajanje zaporne kazni za obtoženo Teuta Kovčetovo. Ta, tako Kunič, ni bil vročen njej, ampak na neobstoječ naslov. Sama je zaradi tega sprožila ustrezne postopke, oktobra lani je, kot poudari odvetnik, celo varuh za človekove pravice ugotovil, da je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik kršil njene človekove pravice. Teuta Kovčetova je v zvezi s tem podala prijavo na ljubljansko tožilstvo in sodnemu svetu.

Kunič dodaja, da bi v primeru, ko je podan predlog za izločitev sodnika Škerbca, moral o tem odločati Pogačnik, »ki je že dokazano kršil pravice moje stranke«. Glede na vse skupaj, kot sklene odvetnik, podaja predlog o prenosu pristojnosti zunaj višjega sodišča v Ljubljani na ustrezno drugo stvarno pristojno sodišče v državi. O tem mora zdaj, kot nam je pojasnil odvetnik, odločiti vrhovno sodišče. Šele nato se bo obtoženka lahko izrekla o krivdi.

V obtožnici je sicer zapisano, da naj bi v prostitucijo dekleta silil predvsem prvoobtoženi 66-letni Grosupeljčan Mladen Bilić. Od zaslužka s seksom naj bi mu morale plačevati najmanj 60 evrov na dan oziroma okoli 1800 evrov na mesec. Če niso imele dovolj denarja za plačilo sobe, jih je, tako tožilstvo, enostavno zaklenil vanje in jim, dokler mu niso izročile zahtevane vsote, omejeval gibanje. Cenik oziroma koliko je treba plačati za spolno storitev z izbranim dekletom, naj bi Bilić določil sam.