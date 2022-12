Trije Romuni s sodišča s širokim nasmehom

Tri romunske državljane, obtožene, da so bili zvodniki svojim partnericam, ki naj bi se prostituirale v klubu Marina, je koprsko okrožno sodišče oprostilo obtožb trgovine z ljudmi, potem ko je iz spisa izključilo skoraj vse ključne dokaze.

V aferi o domnevnem izkoriščanju prostitutk v Marini pri Ajševici tožilstvo vztraja, da je bil ta klub nezakoniti bordel. Izkoriščane ženske naj bi tam nudile spolne storitve pod pogoji, ki so jih določili šefi, ti naj bi jim jemali del zaslužka. Plačati naj bi morale 70 evrov vstopnine, ne glede na to, ali so imele stranke. V klubu naj bi morale biti tudi 12 ur, za pol ure spolnega odnosa so zaračunavale 70, za uro pa 140 evrov. Iz najrevnejših delov Romunije so jih pripeljali v Novo Gorico ter tam predali združbi, ki naj bi vodila Marino, torej Jožetu Kojcu, Dejanu Šurbku, Sergeju Racmanu in Vesni Ternovec.



S širokimi nasmeški na obrazih pa so v tej zgodbi koprsko okrožno sodišče zapuščali trije Romuni, obtoženi trgovine z ljudmi. Organi pregona so jih preganjali kot zvodnike štirih romunskih državljank, ki naj bi se bile v Marini prisiljene prostituirati. Po izločitvi dokazov je sicer obramba 41-letnega Mariana Adriana Serbana, 49-letnega Aurela Donoseja in 33-letnega Raja Stoico pričakovala, da bo tožilstvo umaknilo obtožbo, a se to ni zgodilo in v ponedeljek se je proti trojici začelo in končalo sojenje.

Romuni so bili v priporu od aretacij januarja 2019 do februarja 2020. Krivdo so ves čas zanikali, njihova obramba pa je predlagala izločitev dokazov, čemur je sodnica Tatjana Cvetičanin povečini ugodila, njeno odločitev pa so potrdili višji sodniki.

Sodišče je sicer sodni postopek razdelilo na tri sklope: najprej so na zatožno klop sedli Kojc, Šurbek, Racman in Vesna Ternovec, ta proces se bliža h koncu, sojenje receptorkam, računovodkinji, vodji varnosti in taksistu pa se še ni začelo. Ko pa je na sojenju Romunom sodnica po poročanju Primorskih novic izločila še nekaj dokazov, so odvetniki znova začeli govoriti, da ni več utemeljenega suma, da so klienti sploh karkoli zagrešili.

V zaključnih besedah je tožilstvo za Serbana predlagalo tri leta in pol zapora, za Donoseja tri leta in tri mesece, za Stoico pa tri leta zapora. A jih je sodnica oprostila, ker po njenem iz dejstva, da so bili obtoženi z oškodovankami na območju Nove Gorice, ni mogoče zaključiti, da je šlo za trgovino z ljudmi. »O njihovem razmerju ni nobenih podatkov, prav tako ni podatkov o tem, da bi jih pripeljali, nastanili in ponudili članom združbe. To, da nekdo nekoga pelje in mu najde prenočišče, pa ne more biti dokaz, da je razpolagal z oškodovanko.«

Veseli Romuni so se sodnici zahvaljevali z besedami thank you, grazie in hvala. Tožilstvo pa je napovedalo pritožbo.