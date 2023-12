Trije zdravniki več let ponarejali zdravniška spričevala

V nadaljevanju preberite:

Zdravniška afera s ponarejenimi zdravniškimi spričevali je dobila epilog tik pred zastaranjem, to bi namreč nastopilo februarja. Trije ugledni zasebni zdravniki s koncesijami, med kolegi spoštovani, so krivi, ker so štiri ali šest let ponarejali zdravniška spričevala za voznike in kandidate za voznike.

Obtoženi so že 20. decembra 2021 sedli na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča in se izrekli za nedolžne. Danes, dve leti pozneje, pa so bili spoznani za krive. Obsojeni so bili 74-letni primarij Bojan Lovše, dr. medicine dela, prometa in športa iz Maribora, nekdanji sodni izvedenec za medicinsko stroko za področje medicine dela, prometa in športa, 68-letni Tihomir Pešić dr. med. specialist splošne medicine iz Izole, ki ima svoje lastniške prostore v pritličju stavbe Zdravstvenega doma Izola, ter 69-letna dr. Marjana Grosek Pšeničnik, lastnica splošne zdravstvene ordinacije na Dunajski cesti v Ljubljani. Njihov motiv je bil, napolniti svoje žepe, je prepričano sodišče. Na izrek sodbe, ki jo je predsednica senata Tatjana Pavlovec brala več kot eno uro, je prišel samo Pešić, soobtoženih in njihovih zagovornikov ni bilo.