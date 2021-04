Učitelj igre Miroslav Aleksić v Srbiji obtožen posilstva

Beograjsko tožilstvo je v sredo proti srbskemu učitelju igrevložilo obtožnico zaradi posilstva in drugih nedovoljenih spolnih dejanj. Sodišče mu je danes pripor, v katerem je od januarja, podaljšalo za 30 dni. Igralka, ki je spregovorila prva, je v odzivu sporočila, da je pričakovala obtožnico.Tožilstvo je lastnika in vodjo beograjske igralske šole Stvar srca v štirih točkah obtožilo posilstva, v petih pa nedovoljenih spolnih dejanj. Navedlo je, da je dejanja storil na škodo sedmih oseb. Prijavo jih je sicer vložilo devet.Obtožnico, na katero se lahko Aleksić še pritoži, mora potrditi še pristojno sodišče. To je danes zanj pripor, v katerem je od 16. januarja, podaljšalo še za 30 dni.Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 15 let zapora, navajajo tuje tiskovne agencije.Igralka Milena Radulović, ki je sprožila val obtožb Aleksića, je v odzivu dejala, da je pričakovala vložitev obtožnice in da bo njena vsebina takšna. Dodala je, da se je od dne, ko je javno spregovorila, in ko so nato spregovorila še druga dekleta, zavedala, da ravnajo pravilno.68-letni obdolženec je sicer filmski režiser, producent, scenarist, igralec in pedagog, ki je v javnosti užival velik ugled, v njegovi igralski šoli pa se je šolalo več kot 3000 mladih.Igralke so bile po izpovedih deležne velike podpore javnosti, dogajanje pa je kmalu prešlo srbske meje, saj so o podobnih dogodkih začele poročati tudi igralke iz Slovenije, Hrvaške in BiH.