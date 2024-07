Udar strele zanetil požar na kmetiji, poginilo osem telet

Na območju Ptuja je okoli 18. ure zagorelo na gospodarskem poslopju. Po prvih informacijah policije je požar najverjetneje povzročil urad strele v del poslopja, kjer je bilo osem telet. Vsa so poginila, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Po do sedaj zbranih obvestilih se v požaru ni poškodovala nobena oseba.

Živali, ki so bile v drugem delu gospodarskega poslopja, so nepoškodovane. Ogenj se je po navedbah policistov nato razširil na ostrešje, kjer je zagorela krma za živali.

Policisti so na kraju zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Gasilci na kraju požar še gasijo.

Policisti si bodo kraj požara ogledali po končanem gašenju oz. ko bodo okoliščine to dopuščale. Po do sedaj zbranih obvestilih je na poslopju zaradi požara nastala velika gmotna škoda.

Neurja z močnim vetrom in strelami so popoldne težave povzročala tudi drugje po državi. O udarih strele med drugim poročajo iz Domžal in Ljubljane, o vetrolomih pa iz več obljubljanskih občin, je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje.