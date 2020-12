Udaril ga je z ročajem sekire

Idrija - Policiste so včeraj ob 17.30 obvestili o sporu v stanovanjski hiši na območju Idrije. Kot so ugotovili, so se sorodniki najprej verbalno sporekli, nato pa še fizično obračunali.



Policisti in kriminalisti so po prvih zbranih obvestilih in ogledu kraja kaznivega dejanja ugotovili, da je 26-letni osumljenec v bivalnih prostorih stanovanjske hiše najprej lažje poškodoval 48-letno sorodnico in nato v v kletnih prostorih z nevarnim predmetom oziroma z lesenim ročajem sekire udaril po temenu 48–letnega moškega.

Ne gre za hujše poškodbe

Poškodovanega so na kraju zdravniško oskrbeli reševalci in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih oškodovanec pri tem ni bil huje poškodovan.



Osumljencu so novogoriški kriminalisti odvzeli prostost in ga bodo po zaključku postopka s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in poskusa uboja privedli ter izročili v nadaljnji postopek dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici.



Dean Božnik, predstavnik novogoriške policijske uprave, je zapisal še, da zaradi interesa kriminalistične preiskave drugih podrobnosti v tem trenutku javnosti ne moremo posredovati. Te bodo razkrili po koncu preiskave.



