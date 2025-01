Ukrepali zoper dva, ki sta streljala v zrak

Policisti so odkrili dvojico, ki je s streljanjem iz plašilnih pištol sredi ljubljanskega BTC pred dobrim mesecem razburila mnoge Ljubljančane. Sankcionirali so tudi druge kršitelje, in sicer zaradi kršitev cestnoprometne zakonodaje ter javnega reda in miru.

Spomnimo, po družbenih omrežjih so zakrožili posnetki, na katerih množica ljudi glasno vzklika, vihti albanske zastave, poleg pirotehnike pa se je slišalo tudi streljanje. Eden od bralcev nam je zaupal, da je dogajanje spominjalo na razgrajanje navijačev po kakšni odmevni tekmi. Izkazalo se je, da se je v prestolnici zbrala množica ljudi, pretežno albanskih korenin, ki je tako praznovala tako imenovani dan zastave, ki ga zaznamujejo 28. novembra.

»Kršitve javnega reda in miru so vzbudile občutek strahu in ogroženosti udeležencev na kraju dogajanja, posnetki kršitev pa so vznemirili širšo javnost,« so dogajanje opisali policisti. Ti so že na kraju samem zaznali več kršitev cestnoprometne zakonodaje in posamične kršitve javnega reda in miru ter ukrepali zoper šest posameznikov. Dodatno so ugotovili še osem kršitev cestnoprometne zakonodaje.

Kot so poročali, so našli tudi več tulcev in jih poslali v analizo na kriminalistično tehniko. Šlo je za tulce plašilno-signalnih pištol, ki nimajo izstrelkov. Ugotovili pa so torej tudi identiteto dvojice, ki je streljala v zrak. Obema so zasegli pištoli, trenutno poteka kriminalistično-tehnična analiza zaseženega orožja. Zoper oba bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Ob tem dodajajo, da tovrstna zbiranja pomenijo tveganje in da bodo ob prijavah dosledno ukrepali.