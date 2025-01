Med prazniki nekaj hudih poškodb zaradi nepremišljene rabe pirotehnike

Tudi zadnji božično-novoletni prazniki niso minili brez metanja pirotehničnih sredstev in nekaj hudih poškodb, ki so mladoletnike zaznamovale za celo življenje. Kljub opozorilom policistov, reševalcev in drugih, da naj bodo posamezniki, če že morajo metati petarde in druga pirotehnična sredstva, previdni, so imele zdravstvene službe zaradi poškodovancev kar nekaj dela.

O policijski obravnavi kršitev uporabe pirotehničnih izdelkov bo na novinarski konferenci danes več povedal Sebastian Mohorič, vodja sektorja splošne policije v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. V zadnjih tednih so policisti namreč zasegli ogromno pirotehnike, čeprav policija to področje vseskozi budno spremlja. Med prazničnim časom pa poostrijo nadzor.

Letos so policisti že med jesenskimi počitnicami (od 26. oktobra do 3. novembra) zaznali več uporabe pirotehnike. Zaznali so povečan nakup pirotehnike prek spleta, predvsem prepovedanih petard, prav tako je bilo več prijav ravnateljev s strani osnovnih šol. Podatki so zaskrbljujoči predvsem zato, ker kažejo, da so večinoma vpleteni otroci oziroma najstniki. Največ poškodb je povzročenih s petardami F2 in F3, pri predelavi teh izdelkov, posamični primeri pa tudi zaradi nepravilne uporabe dovoljenih pirotehničnih sredstev, je dejal Mohorič.

Policisti so zaznali 120 kršitev zakona, velika večina je bilo storjenih s strani mladoletnikov. Obravnavali so 20 primerov poškodovanja premoženja, šlo je za objestnost – uničevanje zabojnikov, poštnih nabiralnikov ... Na območju PU Koper so na primer zasegli več kot 300 petard, med njimi tudi prirejenih, vpletena sta bila otroka, stara 13 in 14 let. Na Koprskem so v drugem primeru zasegli več kot 460 izdelkov, in sicer 14-letniku. V Ljubljani so zasegli izdelke otroku, staremu 13 let, enako tudi na območju PU Kranj.

Kako pa je z zdravstveno obravnavo posledic nepremišljene rabe pirotehnike, bo pojasnil vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc.

Zasežena pirotehnika. FOTO: PU. Foto Pu Ljubljana Delo

Čeprav so uporaba, posest in prodaja petard kategorij F2 in F3 v Sloveniji prepovedani od leta 2008, pa je Inštitut 8. marec tik pred novim letom dokazal, kako lahko jih je kupiti prek spleta. Z vsega nekaj kliki se prepovedano pirotehniko naroči, plača, dostavna služba pa jo nato pripelje na dom.

V BTC streljali rakete

Med prazniki je bilo v Ljubljani več policistov kot sicer, tudi zato, ker so novembra prijeli več prijav občanov o zbiranju ljudi na območju BTC – uporabljali so pirotehnična sredstva, mahali z zastavami … Zoper nekaj posameznikov policisti vodijo prekrškovne postopke. Na kraju so našli več tulcev plašilno-signalnih pištol, ki nimajo izstrelkov. Na neprijavljenem shodu sta z njimi v zrak streljali dve osebi, zoper njiju bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Na PU Ljubljana so poudarili, da tovrstna zbiranja, agresivna vožnja, hupanje in uporaba pirotehnike na krajih, kjer se zbirajo množice ljudi, predstavljajo dejansko tveganje, to pa se lahko hitro sprevrže v kazniva dejanja, poškodbe udeležencev in mimoidočih ter ogrožanje premoženja. »Vsa ravnanja, ki ogrožajo varnost ljudi, so nedopustna, še posebno varnostno tveganje pa predstavljajo dejanja, ki z uporabo simbolike ali kako drugače spodbujajo spore v večkulturni skupnosti,« so še dodali na PU Ljubljana.

Tudi januarja bo v prestolnici patruljiralo več policistov, ki bodo skrbeli za varnost občanov in obiskovalcev prestolnice.