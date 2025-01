Nova huda poškodba zaradi pirotehnike: mladoletnik predelal rakete

Po tem, ko smo poročali o hudi poškodbi otroka, ki mu je v roki počila petarda, se je zgodila nova nesreča pri uporabi pirotehnike. S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da se je na območju Griž pri uporabi pirotehničnih izdelkov hudo poškodoval mladoletnik.

Ta je med obiskom pri prijateljih našel signalne rakete, jih več razrezal ter iz njih odstranil smodnik. Z njim je nato napolnil manjšo plastično embalažo. Ko je na balkonu prižigal smodnik v plastični embalaži, je nastala silovita eksplozija, ki je mladoletniku hudo poškodovala roko.

Kot so sporočili policisti, bodo lastnika signalnih raket kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, saj je opustil dolžno skrb nad pirotehniko kategorije P1 in jo je po nakupu nenadzorovano hranil na svojem domu, tako da je bila dosegljiva več mladoletnim osebam in otrokom.

Ob tem so dodali, da se je kljub številnim opozorilom policije o nevarnosti predelave pirotehničnih izdelkov to spet zgodilo in tragična poškodba je še enemu mlademu človeku življenje zaznamovala za vedno.

Uporaba dovoljena vse leto

Signalne rakete, katerih glavni učinek je svetlobni, sodijo v kategorijo pirotehnike P1, ki predstavlja majhno nevarnost, njena uporaba pa je dovoljena vse leto. Pogoj za nakup je starost 18 let. Predelava pa je zelo nevarna.

»Policisti zato znova opozarjamo, da so predelava, uporaba v drugih predmetih in vsaka lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov prepovedane, saj je to izjemno nevarno. Opozarjamo tudi, naj tisti, ki se ne morejo upreti rabi pirotehnike, te ne kupujejo od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako naj jih ne naročajo po spletu. Izkušnje namreč kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna, saj večinoma niso testirani, dvomljivi pa so tudi materiali, iz katerih so narejeni.«

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, domov za upokojence, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana pa so prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Prav tako je prepovedana predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov. Zakon določa, da se kršitelju za navedene prekrške izreče globa od 400 do 1200 evrov, izreče pa se mu tudi stranska sankcija odvzema predmetov.

V prazničnem obdobju so na območju PU Celje dobili več prijav, ki so bile povezane z uporabo pirotehničnih izdelkov. Na vse prijave so se odzvali in na kraju preverili okoliščine. Na podlagi pridobljenih informacij so izvedli tudi hišne preiskave, kjer so zasegli pirotehnična sredstva.

216 zaseženih kosov

Skupaj so v predprazničnih in prazničnih dneh zasegli 216 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov različnih kategorij. Proti 12 osebam, v večini primerov je šlo za mladoletnike, so na pristojna sodišča podali obdolžilne predloge.

Pri tem so opozorili, da so na območju PU Celje v tem obdobju zaznali, da so v nekaj posameznih primerih prav starši omogočili mladoletnikom posest dovoljenih in prepovedanih pirotehničnih izdelkov. V omenjenih primerih še zbirajo obvestila in bodo proti staršem oziroma zakonitim zastopnikom izvedli postopke o prekršku.