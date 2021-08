Umoril je mater, na prostosti bi lahko bil nevaren tudi očetu

V nadaljevanju preberite:

Preiskava tega grozljivega zločina še vedno ni končana. Svoje delo morajo v tem primeru opraviti izvedenci toksikološke stroke, klinične psihologije ter psihiatrične stroke. Medtem Ducman, ki mu zaradi umora in poskusa umora grozi do 30 let zapora, ostaja za zapahi. Ukrep pripora bi se mu sicer iztekel jutri, a nam je predsednica okrožnega sodišča v Celju, sodnica Petra Giacomelli, pojasnila, da so mu ga podaljšali še za en mesec, torej do 14. septembra. Zagovornica, odvetnica Nataša Mlakar Sukič, je sicer poskušala sodišče prepričati, naj mu ga odpravi. Po njenih besedah je obdolženec namreč duševni bolnik, ki v celjskih priporih ne more biti deležen potrebne zdravstvene in psihološke oskrbe, »zato bi bilo podaljšanje pripora pretiran in nesorazmeren poseg v njegove človekove pravice.«