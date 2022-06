V Arnovem selu v prometni nesreči umrla peška

Okoli desete ure zvečer se je v Arnovem selu zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla peška. Novomeški policisti so po prvem ogledu kraja dogodka ugotovili, da je 62-letna peška prečkala lokalno cesto, ko je prispela na drugo stran ceste, pa jo je s prvim prednjim desnim delom osebnega avtomobila zbil 52-letni voznik, ki je takrat peljal skozi naselje. »Kljub nudenju prve pomoči na kraju je peška umrla. Prisotnosti alkohola policisti sicer niso ugotovili, so pa zasegli osebni avtomobil in mobilni telefon voznika zaradi nadaljnjih preiskav in ugotavljanja vseh okoliščin prometne nesreče,« so še sporočili iz Policijske uprave Novo Mesto.

Ogled kraja dogodka so opravili policisti postaje prometne policije, vodila ga je dežurna preiskovalna sodnica ob prisotnosti okrožnega državnega tožilca.

Število prometnih nesreč s smrtnim izidom je letos večje kot leta 2021. Lani sta v istem obdobju v prometnih nesrečah umrli dve osebi, to pa je že četrta smrtna žrtev prometnih nesreč v letošnjem letu na območju Policijske uprave Novo mesto.