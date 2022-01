V balonarski nesreči več poškodovanih

Danes okoli desete ure zjutraj je na območju ljubljanskega barja med Škofljico in Igom prišlo do balonarske nesreče. Poškodovane so najmanj štiri osebe, vključno s pilotom balona.

Do nesreče je prišlo pri pristajanju balona, ki danes dopoldan priletel iz Avstrije, v njem pa je bilo šest oseb, pet državljanov Belgije in državljan Slovenije, so sporočili s policije. V nesreči so bili po zadnjih podatkih poškodovane štiri osebe, trije državljani Belgije in Slovenec. Ostajajo na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, a po do sedaj znanih podatkih njihovo življenje ni ogroženo.

Balon je priletel v spremstvu še enega balona, v katerem so bile tri osebe. Ta je varno pristal na barju. Kraj je zavarovan in je izključena možnost požara ali eksplozije. Do sedaj še ni znano zakaj je prišlo do nesreče balona.

Na kraju posredujejo reševalne ekipe, policisti so zavarovali kraj in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. Morebitne radovedneže naprošajo, da naj s svojo prisotnostjo ne motijo dela reševalnih ekip in omogočijo nemoteno reševanje ter naj upoštevajo navodila policistov.