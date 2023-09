Policijska akcija na območju Ptuja se je končala s prijetjem strelca

Policija je okoli 18.30 ure prijela osumljenca, ki je dopoldne streljal na območju Ptuja, v bližini Dražencev. Med drugim je z balkona svoje hiše zadel avtomobil z dvema osebama, ki nista poškodovani, streljal pa je tudi v smeri policistov, je v večerni izjavi povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič.

Kot je še izpostavil, so storilca, ki je policiste zjutraj poklical sam, že lani obravnavali zaradi groženj, danes pa so ga po večurnih neuspešnih pogajanjih prijeli na balkonu stanovanjske hiše. V njej je bil sam, tako da drugih, morebiti ogroženih oseb ni bilo.

Storilec, ki je policiste poklical sam, a se končnemu prijetju izrazito upiral, je sicer imel dovoljenje za dolgocevno orožje. Trenutno še poteka policijska preiskava njegove hiše.

Streljanje v Dražencih FOTO: Andrej Petelinšek/Večer

Okoli deset ur drame

Da so storilca prijeli in mu odvzeli prostost, je sicer že nekaj pred 19. uro sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor Anita Kovačič Čelofiga. Policisti so sicer med posredovanjem na kraj napotili policiste, pripadnike Specialne enote policije in policijskega pogajalca, območje ob Ulici Šercerjeve brigade in Selski ulici pa je bilo v času njihovega posredovanja popolnoma zaprto. Številni se zaradi zaprtja območja niso mogli vrniti na svoje domove.