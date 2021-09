V ljubljanskem BTC odjeknili streli

Okoli 14. ure so v ljubljanskem BTC pri pokriti tržnici odjeknili streli, poroča portal Slovenskih novic . Po informacijah portala sta dva moška ležala na tleh in kričala. Storilec je menda pobegnil v belem avtomobilu. Počilo je šestkrat do osemkrat, je povedala ena izmed prič.Iz ljubljanske policije so sporočili, da so bili danes, okoli 13.40 smo bili obveščeni o dogodku na območju Most, v katerem so bile poškodovane tri osebe. Po do sedaj zbranih obvestilih sta bili dve osebi poškodovani s strelnim orožjem, ena pa zaradi udarca. Vse tri so bile odpeljane v UKC Ljubljana, njihovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo.Intervencija in aktivnosti policistov ter zbiranje obvestil na kraju še poteka, so sporočili.