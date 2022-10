V Celjski bolnišnici zaradi prebavnih težav obravnavali 47 ljudi

V celjski bolnišnici je od nedelje do danes zaradi prebavnih motenj pomoč poiskalo 47 ljudi, od tega so dve osebi hospitalizirali. Sprva so na žalski občini domnevali, da je motnje povzročila zakalitev vodnega vira, vendar so kmalu ugotovili, da gre za tehnično napako na vodnem viru Šempeter, so danes sporočili z občine.

Kot je povedal žalski župan Janko Kos, je žalska komunala ukrepala takoj in je tehnična napaka na vodnem viru Šempeter, ki napaja naselja Šempeter, Šešče, Matke, Ločico ob Savinji, Spodnje in Zgornje Grušovlje, odpravljena. S tem so odpravili tudi morebitni vzrok težav, ki pa jih bo potrdila ali ovrgla šele analiza vode, ki jo je opravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, in bo znana v dveh dneh.

V vsakem primeru pa velja poseben režim prekuhavanja vse do preklica, opozarjajo na žalski občini.

Kos je tudi odredil, da se v žalski komunali opravi interni nadzor v zvezi z omenjeno problematiko, ki bo končan do konca tedna. Nato bo kot predstavnik največje občine v Spodnji Savinjski dolini sklical vse župane spodnjesavinjskih občin ustanoviteljic, da to obravnavajo na izredni seji sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec.

Navedel je tudi, da je govoril tudi s strokovnim direktorjem celjske bolnišnice Francem Vindišarjem, ki mu je dejal, da se zadeve umirjajo.

Direktor žalske komunale Jani Primožič je povedal, da so v ponedeljek zjutraj prejeli klic iz vrtca Šempeter, da je doma ostalo večje število otrok zaradi trebušnih težav.

»Takoj smo ukrepali in skladno z našim protokolom preverili stanje vodnega vira, ki to območje napaja. Ugotovili smo, da je prišlo do tehnične okvare pri pripravi pitne vode na vodnem viru Šempeter. Napako smo odpravili že v približno pol ure. Takoj zatem smo obiskali pooblaščen laboratorij, ki je vzel vzorce vode na treh pozicijah na območju Šempetra,« je še dejal Primožič.