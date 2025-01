V Domžalah s helikopterjem iščejo vlomilca

Na širšem območju Domžal potekajo policijske aktivnosti, kjer sta bili na podlagi prejete prijave o kaznivem dejanju vloma v hišo prijeti dve osebi, so sporočili s policijske uprave Ljubljana. Tretji izmed osumljencev je s kraja pobegnil in ga policisti še iščejo, med drugim tudi z uporabo helikopterja.

Vse ostale okoliščine morebitnih kaznivih dejanj in dogodka, v katerem po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan, še preverjajo in bodo o njih obvestili predvidoma jutri, so obljubili policisti.