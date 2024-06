V garderobo namestil kamere in snemal gole športnice

V nadaljevanju preberite:

Da ni kriv, je A. G., ki naj bi med preoblačenjem in tuširanjem snemal športnice in otroka, prek črnega spleta pa delil pedofilske vsebine, sporočil okrožnemu sodišču v Kopru. Portorožanu, ki so ga razkrili tuji varnostni organi, grozi več let zapora.

Grobler naj bi kot vzdrževalec v teniškem klubu v Portorožu v garderobo kluba skrivaj namestil kar šest videokamer. Tako je 47-letnik posnel športnice med tuširanjem, slačenjem in oblačenjem. Med drugim pa naj bi posnel celo otroka. Tu se njegova domnevna sprevrženost sicer ni končala. Posnetek otroka je sodeč po očitkih iz obtožnice celo delil po internetu. Zelo aktiven na bi bil namreč na črnem spletu, kjer naj bi delil, razširjal in izmenjeval najbolj grozljive spolne vsebine nemočnih otrok, med njimi tudi svoje posnetke iz teniškega kluba.