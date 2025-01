V hudi prometni nesreči umrl 20-letni voznik

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da se je danes zjutraj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, in sicer v Obrežju pri Zidanem Mostu. 20-letni voznik, ki je vozil iz smeri Radeč proti Zidanemu Mostu, je iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča in trčil v hišo.

V trčenju se je mladenič tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so še zapisali pri PU Celje.

To je letošnja prva smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.