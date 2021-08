V hudi prometni nesreči umrl 25-letni motorist

V nedeljo ob 20.40 se je med Majšperkom in Lovrencem na Dravskem polju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 25-letni voznik motornega kolesa iz Rogaške Slatine, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Nesreča se je zgodila, ko je 20-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Rogaške Slatine, ki je vozil iz smeri Majšperka proti Lovrencu na Dravskem polju, v naselju Ptujska gora v križišču med zavijanjem v levo zaprl pot 25-letnemu vozniku motornega kolesa, doma iz okolice Žetal.



Voznik motornega kolesa je kljub zaviranju in umikanju v levo trčil v desno bočno stran osebnega avtomobila. Po trčenju je izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. Med padcem se je tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. 25-letna sopotnica na njegovem motornem kolesu se je v nesreči lažje telesno poškodovala.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 87 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 13 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 50 kaznivih dejanj.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 48-krat posredovali na javnih krajih in 25-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli sedem vozil in pridržali enega kršitelja. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 tatvin, 11 vlomov, sedem primerov poškodovanja tuje stvari, dva primera nasilja v družini in en primer ponarejanja listin.

