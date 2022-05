V hudi prometni nesreči umrl kolesar

Na cesti Škofja Loka–Železniki se je ob osmi uri zjutraj zgodila prometna nesreča med voznico osebnega avtomobila in odraslim kolesarjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Kolesar je na kraju nesreče umrl.

Nesreča se je zgodila, ko sta udeleženca vsak po svoji strani ceste vozila drug proti drugemu. Voznica je prehitevala avtomobil pred seboj, dva kolesarja, ki sta vozila nasproti, pa sta ob manevru voznice med seboj trčila. Drugi kolesar je pri tem padel, vanj pa je zatem trčila udeležena voznica avtomobila.

Vozilo so policisti zasegli in odredili izvedeniški pregled, za voznico avtomobila pa tudi strokovni pregled. Policija proti voznici postopek vodi v smeri kaznivega dejanja proti varnosti javnega prometa. Postopek še poteka, policija zbira obvestila in vodi preiskavo.