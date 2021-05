V kombiju je prevažal 16 državljanov Pakistana

O prijetju ilegalnih migrantov policija poroča vsak dan. Minuli konec tedna so pri nedovoljenem prehajanju meje zalotili 60 ljudi. So pa policisti v teh dneh ujeli dva 23-letnika z gorenjskega in štajerskega konca, ki se ukvarjata s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov Šmarski policisti so tako v nedeljo nekaj pred 19. uro v Podsredi ustavili 23-letnega voznika kombiniranega vozila, doma z območja PU Kranj, prevažal pa je 16 državljanov Pakistana , ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. Za nameček je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. »Ilegalne prebežnike bomo po izvedenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Vozilo smo zasegli, 23-letnemu vozniku pa odvzeli prostost in ga bomo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje. Za to dejanje mu grozita zapor od enega do osmih let in denarna kazen.Novogoriški policisti pa so prijeli 23-letnega Štajerca. Kmalu se je izkazalo, da ima očitno na vesti več kaznivih dejanj, njegovo prijetje pa je vodilo v širšo preiskavo. Kot je namreč pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica, so bili policisti OKC 13. aprila obveščeni, da je iz osebnega avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami v Podsabotinu v neposredni bližini državne meje z Italijo izstopilo več oseb, za katere je obstajala velika verjetnost, da so ilegalni prebežniki. »Policisti so na Goriškem ustavili 23-letnega voznika omenjenega vozila, slovenskega državljana, doma z območja PU Maribor. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Nova Gorica so mu odvzeli prostost in ga naslednji dan s kazensko ovadbo izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku na okrožnem sodišču v Novi Gorici,« je povedal Božnik.Novogoriški kriminalisti so s pomočjo italijanske mejne policije med drugim ugotovili, da je 23-letnik 13. aprila v svojem avtomobilu na to območje pripeljal osem ilegalnih prebežnikov, ki so nato peš prečkali mejo, pozneje pa so v Italiji prijeli sedem državljanov Pakistana. Izkazalo pa se je, da so že dan prej na območje PU Nova Gorica pripeljali šest ilegalnih prebežnikov, prav tako državljanov Pakistana, ki so jih policisti prav tako izsledili in jih po postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.Kriminalisti so tudi v tem primeru kot organizatorja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države potrdili identiteto 23-letnega osumljenca. »Kriminalisti in policisti več policijskih uprav v Sloveniji so z dobrim sodelovanjem in s pomočjo varnostnih organov iz Italije zbrali dovolj obvestil in dokazov za uspešno preiskavo, prav tako so novogoriški kriminalisti v tej zvezi podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve navedenega kaznivega dejanja zoper več osumljenih oseb z območja Slovenije,« je še povedal Božnik.