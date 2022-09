V Kranju zaradi suma uhajanja plina evakuirali 38 ljudi

V Kranju so danes popoldan gasilci, reševalci in policisti v večstanovanjski stavbi preverili sum o uhajanja plina. 38 stanovalcev so evakuirali in pregledali objekt.

Plina ali drugih nevarnosti gasilci niso zaznali, so pa prezračili objekt. Pet oseb so reševalci pregledali. Eni od njih so zaradi predhodnih zdravstvenih težav nudili prvo pomoč.

Območje je bilo zaradi intervencije zaprto, vendar se aktivnosti gasilcev in reševalcev tam že zaključujejo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.