V požaru v Mariboru pogorelo stanovanje, šest oseb v bolnišnici

S PU Maribor so sporočili, da so včeraj nekaj pred 21. uro prejeli obvestilo o požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru. Po doslej znanih informacijah je eno stanovanje v celoti pogorelo, drugo delno. Škoda na objektu in v drugih stanovanjih je po trenutni nestrokovni oceni vsaj 100.000 evrov.

Iz bloka so stanovalce evakuirali, več jih je prejelo zdravniško pomoč, šest oseb so odpeljali v bolnišnico.

Danes nadaljujejo ugotavljanje vzroka za nastanek požara, opravili bodo tudi ogled kraja.