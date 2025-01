V nesreči avtobusov pri Oplotnici lažje poškodovani trije mladoletniki

Policisti PU Maribor še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine, ki so v torek privedle do prometne nesreče dveh avtobusov na območju Oplotnice.

Po prvih informacijah je voznik avtobusa trčil v kovinska stebrička in v zadnji del drugega avtobusa. Dve mladoletni osebi je reševalno vozilo po trčenju odpeljalo v bolnišnico, ena je zdravniško pomoč poiskala naknadno. Po zadnjih informacijah so bile vse tri lažje poškodovane.