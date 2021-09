V nesreči umrl 59-letni motorist, 20-letna sopotnica je hudo poškodovana

Letos je na območju Policijske uprave Celje v prometnih nesrečah umrlo 19 ljudi, lani v istem obdobju sedem.

Policija je sporočila nove informacije glede včerajšnje prometne nesreča na Vranskem , v kateri je umrl motorist, sopotnica pa je hudo poškodovana. Prometna nesreča se je zgodilo okoli 15.30. Voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri kraja Brode proti Ločici pri Vranskem, je v križišču za Vransko zavil v desno na stransko cesto proti avtobusni postaji ter polkrožno obrnil in zapeljal nazaj na regionalno, prednostno cesto.Pri vključevanju na regionalno cesto je pri zavijanju v levo zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal po prednostni cesti iz smeri kraja Brode proti Ločici pri Vranskem, so sporočili s celjske policijske uprave.V hudem trčenju se je 59-letni voznik motornega kolesa tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, njegova 20-letna sopotnica se je v trčenju hudo poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. V prometni nesreči sta se lažje poškodovala še 67-letni voznik osebnega vozila in njegova 61-letna sopotnica.Policija vse udeležence cestnega prometa znova opozarja, naj bodo v prometu strpni, previdni in naj upoštevajo cestnoprometne predpise.