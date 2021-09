V prometni nesreči na Vranskem umrl motorist

Danes so v popoldanskih urah na slovenskih cestah ugasnila tri življenja. Življenji sta izgubila dva motorista na območjih policijskih uprav Celje in Kranj, nesreča je bila usodna tudi za voznika osebnega avtomobila na območju Policijske uprave Maribor.Mariborski policisti so poročali o prometni nesreči, ki je bila usodna za voznika, starega 57 let . Okoli 14.40 je vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri Pesniškega dvora proti Jakobskemu dolu. Izgubil je oblast nad vozilom, trčil v nabrežino, nato pa še v leseno vrtno lopo in se z vozilom prevrnil na streho.S Policijske uprave Kranj pa so poročali o nesreči, do katere je ob 14.53 prišlo izven naselja Selca na Škofjeloškem, v smeri proti Železnikom. V njej je življenje izgubil motorist , zatem ko je voznik avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil vanj.Kot so sporočili s Policijske uprava Celje, so okoli 15.30 ure tudi njih obvestili o smrtni prometni nesreči, do katere je prišlo na Vranskem. V njej je umrl 59-letni motorist, njegova 20-letna sopotnica pa je zelo hudo poškodovana.Nesreča se je zgodila v križišču na Vranskem, kjer je motorist trčil z voznikom osebnega vozila. Policija bo podrobnejše podatke o prometni nesreči sporočila jutri.