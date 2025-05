V nesreči umrl 64-letni pešec

Sinoči ob 20.30 uri se je v občini Moravske Toplice zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.

Policisti so opisali, da je 64-letni voznik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri naselja Martjanci proti naselju Tešanovci. Ko se je pripeljal po Kranjčevi ulici v Moravskih Toplicah do križišča z Delavsko ulico, je zapeljal na prehod za pešce in kolesarje v trenutku, ko je prehod že prečkal 64-letni pešec. Voznik pred prehodom svojega vozila ni ustavil, ampak je trčil v pešca, ki ga je nato odbilo v osebni avtomobil, ki se je pripeljal iz nasprotne smeri. Pešec se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Na kraj sta prišla dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja prometne nesreče.

Vozniku osebnega avtomobila je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, kateri je pokazal rezultat 0,84 mg/l v litru izdihanega zraka. Zoper njega sta bila odrejena strokovni pregled in pridržanje. Zoper povzročitelja nesreče po vseh zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.